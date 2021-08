Rai: “Ounas al Marsiglia, il Napoli lo fa ad una condizione. Petagna-Sampdoria, colloqui in corso”

Ciro Venerato esperto di mercato del Rai parla ai microfoni di Radio Goal e fa il punto sul mercato azzurro con Ounas e Petagna in uscita. Il Napoli potrebbe cedere nei prossimi giorni Adam Ounas, calciatore che piace a Spalletti ma che il club azzurro può sacrificare sul mercato per provare a prendere un centrocampista. Il Marsiglia sta seguendo Ounas, ma il Napoli “ha chiarito che sulla valutazione si può anche ragionare, ma c’è una cosa su cui non deroga, ovvero la formula. Il club di De Laurentiis vuole almeno un prestito con obbligo di riscatto, altrimenti non se ne fa nulla“.

Capitolo Petagna: “Vanno avanti i colloqui tra Napoli e Sampdoria per la cessione del giocatore. Spalletti ha bloccato l’affare almeno fino a domenica, perché vuole tenerlo in rosa per la sfida con il Genoa. In ogni caso il Napoli non cede Petagna alla Sampdoria in prestito gratuito“. Domenica sarà assente Osimhen per squalifica e Mertens è infortunato, ecco perché per ora Spalletti ha posto il veto sulla cessione di Petagna.

