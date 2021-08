Renica: “Spalletti accontentato. Juan Jesus è regredito”

Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live. L’ex giocatore del Napoli fa il punto sul mercato azzurro. Un calciomercato che fino ad ora non ha regalato grandi emozioni. De Laurentiis ha blindato le casse azzurre e gli investimenti sono stati minimi. Qualcosa si potrebbe fare a centrocampo, magari dopo l’addio di Ounas. Si pensa ad Amrabat calciatore che “A Verona ha giocato molto bene, lì a Firenze ha subito un infortunio che ne ha limitato le possibilità. Può far vedere ciò che ha fatto all’Hellas. Spalletti fa bene a dire che il Napoli sta bene così? No, quando arriveranno le assenze, la fatica e gli infortuni, riemergeranno antichi problemi per quanto lui sia un allenatore esperto. La rosa va completata perché altrimenti si tornerà a dire o a pensare che il problema è l’allenatore quando non lo è“.

In entrata il Napoli per ora ha preso Juan Jesus: “Onestamente Juan Jesus all’Inter piaceva, poi si è un po’ perso e non si è migliorato, non è emerso, anzi è regredito. Però per quanto l’hanno pagato e per le caratteristiche che ha può andare. Spalletti lo conosce, forse è lo hanno accontentato. Quando parliamo del Napoli comunque implicitamente parliamo di una squadra che si deve porre alti obiettivi. Si riparta dal girone di ritorno dell’anno scorso. Quella squadra è una squadra che ha giocato alla pari dell’Inter, facendo gli stessi punti. Ora è arrivato un allenatore esperto, ci aspettiamo molto da lui” conclude Renica.

