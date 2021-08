Sky – Marchetti: “Tutto sul mercato del Napoli. Tratta un difensore ed un terzino. Attenti a Bakayoko”

Luca Marchetti di Sky parla del calciomercato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Il giornalista fa prima il punto sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Lukaku: “Ora partirà la trattativa. E anche se il finale potrebbe sembrare scontato, la strada non deve essere necessariamente in discesa. Lukaku infatti ha comunicato all’Inter la volontà di accettare l’offerta del Chelsea. E ora si comincerà a trattare seriamente: il Chelsea rispetto all’offerta iniziale (100 milioni più Alonso) deve aumentare. Perché il sacrificio di Lukaku deve valere tutto quello che ne potrebbe conseguire“.

Calciomercato Napoli: Hincapié e Talleres

Marchetti approfondisce il discorso sul calciomercato del Napoli e scrive: “Al Napoli piace – come difensore – Piero Hincapié, centrale e terzino sinistro ecuadoriano del Talleres, 2002, protagonista in coppa America. La valutazione del ragazzo è di circa 10 milioni di euro. Per cui per ora non si va oltre l’interesse. Per il ruolo di centrocampista non si esclude un possibile ritorno dal Chelsea, sempre in prestito di Tiemouè Bakayoko“.

Intanto gli azzurri pensano anche a sfoltire la rosa. Si parla insistentemente di un addio ad Ounas che ben si sta comportando durante le fasi di ritiro. Spalletti ha chiesto conferme per Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, ma anche loro potrebbero andare via.