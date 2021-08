Fabian Ruiz, Koulibaly e Insigne sono sul mercato. Se arriva una buona offerta il Napoli la valuterà e non si farà molto problemi a cedere. L’idea di De Laurentiis è chiara bisogna vendere, al giusto prezzo, ma bisogna vendere. Il patron del Napoli è estremamente impegnato a far quadrare i conti e per questo motivo si è posto come obiettivo quello di abbassare il tetto degli ingaggi. Ecco perché il Napoli pensa alla cessione di Fabian Ruiz, Koulibaly e Insigne, tre giocatori che incidono molto sul monte salariale della società partenopea.

Spalletti vuole la conferma

Luciano Spalletti ha sempre detto che la squadra azzurra è competitiva e quindi sta cercando di tenere gli uomini migliori in rosa. Nonostante tutto non può escludere la possibilità che vengano ceduti. Il tecnico di Certaldo lo sa bene. Ecco quanto scrive Gazzetta:

Nulla dovrà essere fatto nemmeno in uscita, l’allenatore ha chiesto garanzie alla dirigenza. Si parla della cessione di Koulibaly, ma è ancora qui. In partenza viene dato anche Fabian, ma non ci sono pretendenti. E, negli ultimi mesi, alla lista si è aggiunto anche Insigne, il cui rinnovo è ancora molto distante. Qualora uno di questi dovesse andare via, l’accordo è che verrà rimpiazzato con un giocatore di pari livello.

