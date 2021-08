Machach ancora in gol, la battuta di Chiariello: “Ma cosa ho fatto di male?”

Zinedine Machach ancora in gol anche nella vittoria con il Wisla Cracovia. Dopo la rete al Bayern il centrocampista è andato ancora in gol. Buone le prestazioni del calciatore che Giuntoli aveva prelevato nonostante i suoi problemi caratteriali. Il direttore sportivo, lo considera fortissimo ma fino ad ora non è mai riuscito ad esprimere il suo potenziale. I prestiti non hanno mai fruttato nulla e Machach anche nelle serie minori non si è mai messo in mostra. A 25 anni è un giocatore incompiuto, ma durante questa fase di ritiro il centrocampista si sta mettendo in mostra agli occhi di Spalletti. Tanto che non è esclusa una sua permanenza in azzurro.

Anche Umberto Chiariello parla di Zinedine Machach e lo fa con una battuta lanciata attraverso Twitter: “Ma cosa ho fatto di male per vedere Machach fare 2 gol consecutivi dopo aver detto che è una vergogna vederlo ancora nella rosa del Napoli? Qualcuno lassù non mi ama ed è amico di Giuntoli”.

Qualcuno lassù non mi ama ed è amico di Giuntoli! 😂 — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) August 4, 2021

Intanto il giocatore proseguirà a seguire il ritiro del Napoli anche a Castel di Sangro dove rientrano pure i giocatori impegnati con le Nazionali. Spalletti potrà continuare a monitorare Machach e decidere se tenerlo ancora in rosa, oppure mandarlo via.