VIDEO GOL NAPOLI – WISLA CRACOVIA. Gli azzurri di scena a Cracovia dopo la vittoria di prestigio in casa del Bayern Monaco. Con una rimonta di carattere arriva un altro risultato positivo per i partenopei che ribaltano il vantaggio iniziale di Forbes con due reti nella ripresa di Politano e Machach.

Spalletti ha fatto debuttare il giovane portiere Hubert Idasiak. Il tecnico di Certaldo gli regalato due minuti indimenticabili. Quando il risultato contro il Wisla Cracovia era ormai assestato sul 2-1 a favore del Napoli (grazie al pareggio firmato da Matteo Politano e alla rete conclusiva di Zinedine Machach), il mister ha lanciato in campo il giovane portiere classe 2002, che ha così potuto vivere l’ebrezza di giocare, anche se per pochissimo, con la Prima Squadra in una gara ufficiale, peraltro nella sua terra, la Polonia.

La sintesi di Napoli-Wisla Cracovia 2-1, test amichevole 2021. Le reti di Politano (che ha anche sbagliato un rigore) e Machach permettono ai partenopei di trionfare in Polonia contro il Wisla che è passato in vantaggio grazie ad una rete di Forbes dopo un errore di Rrahmani. Riviviamo il match.