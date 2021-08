In Inghilterra sicuri: “L’Inter accetta l’offerta del Chelsea, fatta per Lukaku. Cifre super”

“Romelu Lukaku è un giocatore del Chelsea” lo scrivono i tabloid inglesi. La notizia ora dopo ora assume sempre di più i contorni della certezza. Le ultime notizie battute dai giornali inglesi parlano di un affare praticamente concluso. L’Inter ha accettato l’offerta del Chelsea per Lukaku. Le cifre sono esorbitanti: 130 milioni di euro, soldi che servono agli Zhang per far quadrare il bilancio. Ecco perché i nerazzurri hanno già ceduto Hakimi al PSG.

Lukaku al Cheslea: il Manchester aspetta ancora i pagamenti

Intanto sempre in Inghilterra scrivono che non tutti i soldi pagati per Lukaku finiranno nelle tasche dell’Inter, ma che circa 40 milioni devono essere ancora girati al Manchester United. A questi si aggiungerebbero un 4/5% da girare sempre al club inglese che ha una clausola sulla futura cessione di Lukaku. Inoltre una parte dei soldi incassati dovranno essere rimessi sul mercato per cercare di prendere una punta che sostituisca Lukaku. Si parla di Zapata e Correa.