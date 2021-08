VIDEO – “Lavoro sodo” il messaggio di Mertens ai tifosi del Napoli

Dries Mertens sta lavorando per recuperare dopo l’infortunio alla spalla. Il calciatore belga dovrà stare fuori ancora qualche settimana prima di potersi mettere a disposizione di Luciano Spalletti che non vede l’ora di poter allenare anche l’attaccante belga. “Operazione alla spalla ok. Lavoro sodo per tornare il prima possibile” è il messaggio che Mertens ha lasciato su Instagram e altri social, mostrando alcune fasi del suo allenamento.