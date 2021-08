Rai – Venerato: “Tifosi del Napoli unici a pagare, così vengono penalizzati”

Il Napoli gioca oggi l’amichevole contro il Wisla Cracovia, che può essere vista in pay per view attraverso Sky. Stessa cosa è accaduta anche per quella già disputata contro il Bayern Monaco. Le amichevoli a pagamento sono da sempre una prerogativa del Napoli che fa infuriare molti tifosi. Questa volta anche Ciro Venerato, giornalista della Rai, critica la decisione della società durante il suo intervento a Radio Goal: “Le amichevoli le farei vedere sempre gratis, sono sempre stato contrario. Perché un abbonato Sky tifoso del Napoli deve pagarle? Il tifoso azzurro rispetto agli altri è penalizzato, nessuno ha mai pagato. Questo discorso vale di più ora in un periodo simile di pandemia con la crisi per le famiglie”.