Wisla Cracovia-Napoli 1-2. Politano e Machach regalano la vittoria a Spalletti

Wisla Cracovia-Napoli 1-2. Ci sono sorprese nella formazione di Spalletti. Come noto non c’è Osimhen lasciato a casa per precauzione. Il tecnico dei partenopei non ha tra i convocati una prima punta dato che è assente anche Petagna e quindi se la gioca con un falso attaccante, un po’ come faceva ai tempi della Roma. Dentro anche Ospina, Machach e Rrahamani, dal primo minuto rispetto alla gara vinta col Bayern.

Il Napoli, senza Osimhen, batte il Wisla in rimonta. Polacchi subito in vantaggio, poi Politano fallisce il rigore del pareggio. Nella ripresa l’ex Inter si riscatta e si inventa il gol dell’1-1. Nel finale Machach fa tutto da solo e regala il successo a Spalletti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka, Machach. All. Spalletti.

Wisla Cracovia (4-1-4-1): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; El Mahdioui; Yeboah, Kuveljc, Skvarka, Mlynski; Brown Forbes. All. Hyballa.

Calcio, amichevoli, Wisla Cracovia-Napoli 1-2: rimonta azzurra firmata Politano-Machach

Altro successo per il Napoli che vince in rimonta l’amichevole contro il Wisla Cracovia. Finisce 2-1 per la squadra di Spalletti che sbaglia pure un rigore nel primo tempo. Parte male la squadra italiana che passa in svantaggio al 6′ con Forbes che mette a segno su errore di Rrahmani.

Spalletti sprona i suoi e arriva la reazione: prima ci prova Zielinski, poi è Politano a sbagliare dal dischetto. Il Napoli ci prova, ma prima Elmas e poi Zedadka sprecano. Nella ripresa, partenopei più vivi e polacchi più stanchi e alla distanza esce il maggior tasso tecnico.

Politano si riscatta siglando il 2-1 con una bella azione personale, poi nel finale arriva anche il goal della vittoria con Machach che slalomeggia tra i difensori avversari e poi mette in rete. Per il Napoli si tratta della quarta vittoria su quattro amichevoli disputate (12-0 alla Bassa Anaunia, 1-0 alla Pro Vercelli e 3-0 al Bayern Monaco).

MARCATORI: 6′ Forbes, 67′ Politano, 85′ Machach

WISLA CRACOVIA (4-3-3): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdiou, Skvarka; Yeboah, Brown Forbes, Mlynski. ALL.: Gula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka; Machach. ALL.: Spalletti.