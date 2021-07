I video e gli highlights di Bayern Monaco-Napoli 0-3. Amichevole precampionato di prestigio per gli azzurri di SPalletti, all’Allianz Arena. I partenopei tornano dalla Baviera con una bella prestazione, che ha consentito al Napoli di battere 0-3 il Bayern Monaco. Da sottolineare il fatto che i tedeschi hanno cominciato il secondo tempo con ben otto nuovi innesti, tutti giovanissimi. Ciò comunque non toglie meriti al Napoli, che vince con merito grazie alla doppietta di uno scatenato Osimhen e con i bel gol di Machach.

Bayern Monaco-Napoli 0-3: Video dei gol

Ecco, di seguito, i video dei gol di Bayern Monaco-Napoli . l Napoli tornerà in campo mercoledì 4 agosto all'Henryk Reyman Stadium di Cracovia contro il Wisla (calcio d'inizio ore 18).

VIDEO BAYERN MONACO NAPOLI: 0-1 OSIMHEN

VIDEO BAYERN MONACO NAPOLI: 0-2 OSIMHEN

VIDEO BAYERN MONACO NAPOLI: 0-3 MACHACH