Bayern Monaco-Napoli 0-3 Osimhen super. L’Allianz Arena è azzurro

Il Bayern Monaco sfida il Napoli all’Allianz Arena in amichevole. Dopo i due impegni a Dimaro contro la Bassa Anaunia e la Pro Vercelli è arrivato il momento di fare sul serio per il Napoli di Luciano Spalletti. Molti i tifosi azzurri presenti allo stadio di Monaco, mostrato uno striscione dai toni decisamente critici nei confronti della società di De Laurentiis. Il testo è l’ormai famoso: “Napoli-Verona?“, il riferimento è alla partita della scorsa stagione che è costata la qualificazione in Champions.



Calcio, Amichevoli, Bayern Monaco-Napoli 0-3: doppietta di Osimhen, grande Ounas, in gol anche Machach

Primo impegno di spessore internazionale per il Napoli che, dopo aver affrontato Bassa Anaunia e Pro Vercelli, ha come avversari i campioni di Germania del Bayern Monaco. Un match giocato con coraggio e determinazione, chiuso con un meritato successo per 3-0.

I Partenopei che arrivano a questa sfida con numerose assenze: ancora out i nazionali Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian Ruiz e Ospina, mentre sono alle prese con vari infortuni Mertens, Lozano, Demme e Petagna. Primo tempo giocato a ritmi non elevati, ma è comunque il Napoli a farsi preferire collezionando due buone occasioni con Zielinski e Osimhen. Il Bayern si fa vedere solo con un palo di Gnabry. Nella ripresa si decide tutto a metà frazione, quando si scatena il ciclone Osimhen.

Ounas ruba un pallone sanguinoso sulla trequarti, Osimhen punta la difesa e fa partire una conclusione incrociata sul secondo palo che vale il vantaggio. Sull’azione successiva ancora Ounas serve l’assist per l’ex Lille che davanti a Ulreich non sbaglia. Nel finale Machach, entrato da poco in campo firma il tris con una bella conclusione dalla distanza. Il punto esclamativo sul match, che regala alla squadra di Spalletti una bella vittoria e un’iniezione di autostima per l’inizio della stagione.

IL TABELLINO di Bayern Monaco-Napoli 0-3

MARCATORI: 69′, 70′ Osimhen (N), 86′ Machach (N)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard (46′ Sarr), Upamecano (46′ C. Richards), Nianzou, Stanisic (46′ Richards); Musiala, Goretzka (46′ Cuisance); Coman (8′ Choupo-Moting), Gnabry (46′ Arrey-Mbi), Sané; Lewandowski (46′ Tillman).

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit (72′ Costa), Manolas (76′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano (62′ Ounas; 80′ Tutino), Zielinski (72′ Gaetano), Zedadka (72′ Zanoli); Osimhen (80′ Machach).

AMMONITI: Richards (B)

ESPULSI: –

Bayern Monaco-Napoli: le formazioni

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Ulreich; Pavard, Upamecano, Kouassi, Stasinic; Goretka; Sané, Musiala, Gnabry, Coman (10′ p.t. Choupo-Moting); Lewandowski. All. Nagelsmann.

NAPOLI (4-3-3): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Zedadka. All. Spalletti.