Lorenzo Insigne incollato alla tv per Bayern Monaco-Napoli. Il capitano dei partenopei ha seguito l’amichevole degli azzurri contro il club tedesco. Il capitano del Napoli è alle prese con la questione rinnovo. Il giocatore è rimasto con un solo anno di contratto e ci sarà per questo motivo un incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis. Intanto però il capitano del club partenopeo si sta godendo le sue vacanze, iniziate dopo la vittoria dell’Europeo, ma ha comunque trovato il modo per continuare a seguire la sua squadra.

Bayern Monaco-Napoli 0-3: Video e Highlights dell’amichevole precampionato degli azzurri

Insigne, la foto di Bayern Monaco-Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione online del Corriere dello Sport, Insigne ha postato una foto sul suo account Instagram mentre guarda l’amichevole tra Bayern Monaco e Napoli. Un possibile indizio sulla decisione sul suo futuro. Inoltre, la partita tra i due club si è giocata all’Allianz Stadium, stadio a cui l’attaccante è molto legato. In quello stadio infatti ha realizzato il momentaneo 2-0 con l’Italia contro il Belgio ai quarti di finale (terminata poi 2-1) con il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro. Con quel gol Insigne è andato vicinissimo a vincere il premio Uefa per il miglior gol della stagione 2020/21, arrivando al secondo posto.

INSIGNE: VIDEO DA BRIVIDI