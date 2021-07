Insigne video da brividi: grazie a tutti, dalla famiglia a Zeman

Lorenzo Insigne campione d’Europa. Il calciatore del Napoli e dell’Italia ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto, chi lo ha fatto crescere, chi c’è sempre stato. Dalla famiglia, alle città di Napoli, Sant’Arpino e Frattamaggiore, terminando con Zeman e il Pescara. Si, perché proprio in quel Pescara fantastico è cresciuto Lorenzo Insigne, sotto la guida di Zeman che aveva con se anche due altri campioni d’Europa: Immobile e Verratti. Con il boemo il panchina il giocatore del Napoli ha avuto la possibilità di dimostrare tutto il suo talento il Serie B, per poi fare il grande salto in Serie A con il Napoli.

A Pescara è cominciato il ‘tiro a giro’ di Lorenzo Insigne, diventato oramai un marchio di fabbrica, come si è visto anche con il gol fantastico siglato contro il Belgio. Ma Insigne è stato eletto anche migliore in campo in quel match. Insomma un Europeo da protagonista per Insigne che ora andrà in vacanza pensando al suo futuro. Il rinnovo con il Napoli non è stato ancora siglato e quindi bisognerà capire cosa fare. La volontà di restare c’è tutta, ma il neo campione d’Europa deve trovare un’intesa con Aurelio De Laurentiis.

