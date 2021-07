Di Lorenzo, l’agente: “De Laurentiis ha messo tutti sul mercato. Se arrivano offerte valutiamo”

Il calciomercato non risparmia Giovanni Di Lorenzo. Le su prestazioni con l’Italia campione d’Europa non sono passate inosservate. Da quando è entrato al posto di Florenzi nella prima giornata dell’Europeo non ha abbandonato più il campo, con Mancini che lo ha dirottato anche sulla sinistra pur di farlo giocare. Ora Di Lorenzo è al centro di tante voci di mercato. Il suo agente, Mario Giuffredi, fa sapere che “pensare poter arrivare in Nazionale per noi era la normalità, poi arrivare a essere Campione d’Europa è una cosa impensabile, come una favola che poi si è realizzata. Ieri dopo 2′ l’Italia prende gol dalla sua parte.

Altri giocatori non avrebbero avuto la forza di reagire, lui si è messo con la testa e il pensiero come se nulla fosse successo carburando e giocando senza nessuna paura. Più passava il tempo e più migliorava la prestazione. Reagire in quel modo è stata la sua forza dal punto di vista umano e caratteriale che poi l’ha portato a diventare un Campione d’Europa. Cinque anni fa giocava nel Matera, quattro anni fa in Serie B. Questa forza d’animo non lo fa scomporre”.

Di Lorenzo – rinnovo col Napoli

“L’anno scorso abbiamo rinnovato a 5, c’era una clausola per allungare il contratto di un anno che potevamo esercitare anche noi così come il Napoli. La cosa è partita da noi perché Giovanni ha un contratto lungo, che lo lega molti anni al Napoli. Abbiamo voluto dare un segnale al presidente di essere legati a club e città” ha detto il suo agente.

Ma nonostante il rinnovo le voci di mercato su Di Lorenzo non si spengono, anche perché Aurelio De Laurentiis è pronto a cedere chiunque faccia una buona offerta: “Quando De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa spiegando le perdite del Napoli e dicendo che tutti i suoi giocatori sono cedibili e che se arrivano delle proposte appropriate si valuterà. Se arrivano proposte noi siamo tenuti a prenderle in considerazione, anche nell’interesse del Napoli, perché è proprio lo stesso presidente che ha messo tutti sul mercato.

Quindi noi ci sentiamo sul mercato. Se arriva una proposta appropriata viene discussa e presa in considerazione. Adesso però sono chiacchiere di giornale, ho letto del Manchester United ma ora sono chiacchiere di giornale. Se ci fossero cose reali saremmo noi a comunicarlo al Napoli. Al momento non è arrivata nessuna richiesta”.

