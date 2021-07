VIDEO choc: Tifosi italiani aggrediti e picchiati all’uscita dello stadio di Wembley. Un giovane gettato nel fiume

Wembley, EURO 2020 : tifosi inglesi aggrediscono gli italiani. Tifosi inglesi picchiano i supporters italiani a Wembley. Un’aggressione in piena regola al termine della finale di Euro2020 Italia-Inghilterra. Il video dell’aggressione agli italiani a Wembley sta facendo il giro dei social e si vede chiaramente che i tifosi inglesi attendono quelli italiani all’uscita dello stadio per colpirli violentemente con calci, pugni e spintonate. Una violenza inaudita da parte degli inglesi, un’azione totalmente senza senso e contro ogni valore.

Nulla giustifica i tifosi inglesi che picchiano gli italiani all’esterno di Wembley. Uno stadio dove dovrebbero trionfare i valori dello sport, invece a trionfare è la stupidità dei supporters di Sua Maestà che non riescono ad essere arginati dagli steward presenti.

L’aggressione all’esterno di Wembley dopo la finale di Euro2020 è solo l’ultimo e gravissimo atto di intolleranza e discriminazione da parte degli inglesi. Già prima della partita quasi tutto lo stadio ha fischiato l’inno italiano, un gesto deplorevole ed irrispettoso. Alla faccia della sportività di cui si vantano gli inglesi, che per tutto il match hanno cercato di condizionare l’arbitro, pregando che fischiasse qualcosa a loro favore.

Questa volta però il campione di tuffi Sterling non è riuscito a rubare nessun rigore come fatto contro la Danimarca. Durante una partita che l’Inghilterra ha giocato quasi completamente rintanata nella propria metà campo, sperando in qualche ripartenza. Un match che l’Italia ha vinto ai rigori grazie a Donnarumma e che ha portato la coppa a Roma, mentre il popolo inglese era convinto di aver già vinto la partita.

RAGAZZO DI COLORE GETTATO NEL FIUME

Le notizie sono ancora frammentarie ma i media locali, ed alcune indiscrezioni, social parlano anche di 4 persone accoltellate. Inoltre sono state condivise su Twitter le immagini di alcuni teppisti che gettano a fiume un giovane nero per un’assurda e ignobile vendetta per gli errori dal dischetto da parte di tre ragazzi di colore. La polizia inglese ha fermato ed arrestato 45 persone. Prima della partita un gruppo di sostenitori britannici senza biglietto aveva tentato di forzare l’ingresso allo stadio. Immediata la reazione delle forze dell’ordine e degli steward ma non sono mancati situazioni disdicevoli e raccapriccianti.

VIDEO: TIFOSI INGLESI AGGREDISCONO I TIFOSI ITALIANI A FINE PARTITA: IMMAGINI FORTI

Clima di violenza intorno alla finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra. I tifosi inglesi, spesso ubriachi, hanno invaso Londra per tutta la giornata creando anche qualche momento di tensione. E’ successo anche allo stadio Wembley come mostra il video: alcuni supporter della nazionale di Roberto Mancini sono stati aggrediti da inglesi rendendo necessario l’intervento degli steward.

