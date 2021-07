Italia campione d’Europa, il Napoli festeggia Insigne, Di Lorenzo e Meret

ITALIA-EURO 2020-SSC NAPOLI. l’Italia è campione d’Europa. Dopo una partita tiratissima, durissima e complicatissima, sorridano gli azzurri che – ai rigori – superano l’Inghilterra. E si rinfrescano la memoria, spezzando il digiuno datato 1968. Il trionfo del pragmatismo, ma anche della bellezza.

Tra i protagonisti di questo grande traguardo ci sono: Insigne, Di Lorenzo e Meret. Lorenzo il Magnifico si è preso la nazionale nei momenti più difficili, regalando gol e assist, ma anche fuori dal campo, è stato il mattatore del gruppo azzurro, sempre pronto a portare allegria. Memorabili i suoi scherzi a Ciro Immobile. Di Lorenzo in questo europeo si è consacrato come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Anche Meret pur non avendo giocato, chiuso da Donnarumma, oggi il miglior portiere del mondo, ha dato il suo prezioso contributo ai compagni. Il gruppo è stata l’arma vincente dell’Italia.

La SSC Napoli su Twitter ha pubblicato una foto che ritrae Insigne, Di Lorenzo e Meret, e un messaggio: “campioni”. La speranza è che a Napoli arrivi anche un questo campione d’Europa: Emerson Palmieri.

