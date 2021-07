Napoli, mistero sul tweet di Isco e la ricerca su Google

È mistero per il tweet del Napoli che cerca Isco su Google. Un tweet pubblicato e poi cancellato in un paio di minuti. Il calciatore è in uscita dal Real Madrid e piace moltissimo al Milan. Il tweet del Napoli su Isco ha fatto scattare subito gli alert degli esperti di calciomercato.

Molto probabilmente si tratta di un errore, anche perché il tweet è stato cancellato dopo pochissimi minuti. In ogni caso il tweet del Napoli poi cancellato ha fatto scattare subito il passaparola sui social e la foto della ricerca di Isco su Google del Napoli ha scatenato i social.