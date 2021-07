Napoli, Di Lorenzo rinnovo fino al 2026: ADL attiva la clausola e blinda il terzino

RINNOVO DI LORENZO NAPOLI – Giovanni Di Lorenzo si è legato al Napoli fino al 2026. Il terzino, in nazionale ha stupito tutti attirando l’attenzione dei big club europei. Quando arrivò in maglia azzurra dall’Empoli, il giocatore è stato oggetto di critiche ma nel tempo ha stupito tutti, fino a diventare titolare inamovibile. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica Aurelio De Laurentiis ha blindato il giocatore:

DI LORENZO, RINNOVO CON IL NAPOLI PER ALTRI 5 ANNI



“Il Napoli ha attivato la clausola automatica di rinnovo del contratto estendendo il legame con Di Lorenzo fino al 2026. Altri cinque anni, dunque, segnale chiaro dell’intenzione da parte della società di De Laurentiis di blindare il suo giocatore. In ogni caso, qualora dovesse esserci qualche offerta, la posizione del Napoli sarebbe davvero molto forte: il calciatore è incedibile a meno di clamorose offerte”.

LA SCALATA DI GIOVANNI DI LORENZO

Classe 1993 e una storia che assomiglia a una favola, fatta di gavetta e di cadute con dentro la volontà e la perseveranza della risalita. A testa alta e con il carattere fortificato dalle esperienze, il talentuoso terzino si è ritrovato, in pochi anni, da essere senza una squadra e un ingaggio sicuro, alla positiva esperienza con l’Empoli, poi alla squadra del Napoli, dove tuttora milita con un contratto appena rinnovato, fino ala convocazione di Mancini per uno stage a Coverciano e la successiva chiamata in Nazionale.

EURO 2020, GHIVIZZANO TIFA DI LORENZO

Un paese intero tifa per il suo campione, Di Lorenzo che ha appena firmato il rinnovo con il Napoli. Il terzino è diventato uno dei pilastri della Nazionale di Mancini.

Coreglia Antelminelli (Lucca), 11 luglio 2021 – Grande attesa per la finale degli Europei di calcio in tutta la valle del Serchio e in fibrillazione il paese di Ghivizzano,la frazione del comune di Coreglia Antelminelli dove è nato, cresciuto e ha tirato i primi calci al pallone il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo. Giovanni è amatissimo dalla sua comunità di riferimento. Calore e affetto ricambiato in toto da lui stesso che non perde occasione di citare il paese e ringraziare gli amici e la famiglia per il costante supporto, mai mancato e rafforzato nei periodi più bui.

