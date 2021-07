Formazione Italia-Inghilterra: Insigne e Di Lorenzo titolari, rischia immobile

La formazione dell’Italia che affronterà l’Inghilterra per la finale di Euro2020 è praticamente fatta. Roberto Macini non sconvolgerà l’undici titolare che ha superato la Spagna ai rigori. Il commissario tecnico della Nazionale ha però un grande dubbio, quello legato a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio fino ad ora non ha fornito grandi prestazioni ed ha segnato ‘solo’ due gol. Secondo Gazzetta qualcosa potrebbe cambiare: “Il dubbio che si è insinuato nella mente di Mancini è di oggi: un altro atto di fede, oppure farsi trascinare dall’istinto di cambiare proprio in extremis, fiducia a Belotti, ma più facilmente nella vecchia idea del “falso nove” (Bernardeschi o Insigne).

Il quotidiano sportivo continua: “Una scossa per la squadra e magari uno schiaffo in faccia all’Inghilterra. È il destino di Immobile in Nazionale: dev’essere arrivato a pensare che sia una specie di nemesi per l’intoccabilità che si è guadagnato nella Lazio. Mancini non si dà pace, una delle ultime volte in semifinale, quando Ciro con un appoggio d’esterno sbagliato per Insigne ha trasformato una ripartenza a favore in contropiede della Spagna: il c.t. ha imprecato e poi è andato a bere un sorso d’acqua in panchina, per sbollire”.

Sicuri di un posto da titolare Insigne e Di Lorenzo, che saranno sicuramente lanciati in campo dal primo minuto da Roberto Mancini per Italia-Inghilterra. Giocherà dal primo minuto anche Emerson Palmieri, giocatore che sta seguendo il Napoli sul calciomercato.