Emerson Palmieri non rinnova, offerta Napoli al Chelsea. Trovata soluzione per l’ingaggio

Il Napoli fa un’offerta per Emerson Palmieri del Chelsea. Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo anno ed il club non ha ancora esercitato la clausola unilaterale per il rinnovo automatico. Questo non permette al club azzurro di chiedere il calciatore in prestito. A questo punto il Napoli deve prevedere un’offerta per Emerson Palmieri. Secondo Gazzetta dello Sport un primo approccio da parte della SSCN c’è già stato:

Col club inglese il ds napoletano ha già avuto qualche contatto, informativo più che operativo. Ha saputo, per esempio, della pretesa di Roman Abramovic che, per il costo del cartellino, vorrebbe 20 milioni di euro. Una cifra che il Napoli ritiene eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che il contratto di Emerson Palmieri è in scadenza a giugno 2022 e che a gennaio prossimo, sarà libero di accordarsi con un’altra società. Il Napoli è pronto a corrispondere per il cartellino dell’esterno sinistro, tra gli 8 e i 10 milioni di euro, che sarebbe comunque un bel prendere, sempre in considerazione del contratto in scadenza.

Ingaggio Emerson Palmieri: la soluzione

Ma l’offerta al Chelsea da parte del Napoli per Emerson Palmieri non è l’unico problema da risolvere per gli azzurri. L’altra questione è relativa all’ingaggio del giocatore. Anche da questo punto di vista si può trovare una soluzione secondo Gazzetta:

Il ragazzo sarebbe ben contento di ritornare alle dipendenze del suo ex tecnico e pare che si sarebbe convinto anche a spalmare lo stipendio (4,5 milioni a stagione) allungando la durata dell’accordo. C’è ottimismo, dicevamo, e c’è l’appoggio di Pini Zahavi, il neo procuratore di Emerson Palmieri, tra i migliori manager che operano nel calcio e non solo. Zahavi ha in programma un incontro con Giuntoli all’inizio della prossima settimana per studiare una strategia comune in modo da sbloccare la situazione.

Altre notizie di mercato: