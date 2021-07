Napoli su Boadu, è il miglior bomber under 21 d’Europa

BOADU-NAPOLI. Myron Boadu nel mirino del Napoli. Seccondo i media olandesi, l’attaccante dell’AZ Alkmaar, calsse 2001 sarebbe finito nel mirino del club partenopeo.

Myron Boadu è rappresentato da Mino Raiola. L’attaccante con doppio passaporto olandese e ghanese in questa stagione ha messo a segno 20 reti e 13 assist in 38 presenze. Il calciatore è in scadenza 2023, e il buoni rapporti di Raiola con De laurentiis potrebbero favorire la trattativa

BOADU IL PIÙ GIOVANE SUPER BOMBER D’EUROPA

Nessuno alla sua età ha segnato più di Boadu quest’anno nei principali campionati europei. Myron Boadu è finito le mirino del Napoli. L’attaccante sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter diventare uno dei bomber più letali d’Europa, un ‘poacher’ come amano definirlo in Inghilterra.

II feeling con il goal di boadu ha attirato l’attenzione del Napoli. 15 le reti realizzate in Eredivisie in 31 partite quest’anno con l’AZ Alkmaar, un goal in più rispetto alla stagione precedente, in cui si era anche meritato un posto nella NXGN 2020. Numeri importanti, che diventano sensazionali andando a leggere la carta d’identità del ragazzo nato ad Amsterdam da genitori di origini ghanesi. Boadu è infatti il più giovane nei maggiori campionati europei a raggiungere quota 15 goal in stagione, il classe 2001 più prolifico d’Europa.

IL NAPOLI SULLE TRACCE DI BOADU

Allargando l’analisi agli Under 21 soltanto Haaland (27) e Vlahovic (21) hanno segnato più di Myron nei rispettivi campionati, ma sono entrambi classe 2000.

Non sorprende che sulle tracce del gioiello olandese, prodotto del settore giovanile dell’AZ Alkmaar, ci siano diverse squadre di primissima fascia: dal Napoli, all’Arsenal, che già nel 2016 aveva cercato di portarlo a Londra.

