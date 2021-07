GAZZETTA – Emerson Palmieri-Napoli, prima offerta al Chelsea. Pronte due soluzioni

NAPOLI OFFERTA PER EMERSON PALMIERI– Spalletti aspetta il suo pupillo per la fascia sinistra. Il nuovo tecnico del Napoli, durante la conferenza di presentazione al Konami Center di Castel Volturno, ha dichiarato di aver telefonato al terzino del Chelsea. La richiesta di 20 milioni da parte del club inglese è ritenuta eccessiva da De laurentiis. Il giocatore tra qualche mese sarà libero a parametro zero.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe inviato una prima proposta al Chelsea.

“Il Napoli avrebbe proposto al Chelsea 8 milioni per Emerson Palmieri, De Laurentiis avrebbe fatto sapere al club inglese che in alternativa sarebbe pronto a prendere il giocatore con la formula del prestito garantendone però l’obbligo di riscatto a fine stagione.

Ma per fare ciò occorre che i Blues rinnovino di un altro anno il contratto al terzino sinistro. Il club azzurro spera di convincere gli inglesi. L’arrivo di Emerson al Napoli andrebbe a colmare il vuoto sulla corsia mancina. Spalletti incrocia le dita e aspetta il calciatore che ha già allenato ai tempi della Roma”.

EMERSON PALMIERI-NAPOLI: LUNEDÌ SI ENTRA NEL VIVO

La Gazzetta aggiunge ulteriori dettagli: ” Lunedì la trattativa Emerson Palmieri-Napoli può entrare nel vivo. Il club partenopeo sarebbe pronto a formalizzare immediatamente una delle due offerte. Emerson ora è concentrato solo sulla finale di Euro 2020, ma i suoi agenti hanno già fatto sapere che la destinazione Napoli è molto gradita al giocatore“.

