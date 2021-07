Jorginho, l’agente: “Se non rinnova col Chelsea potrebbe tornare a Napoli”

Jorginho è l’eroe della nazionale, l’uomo che con il suo fantastico rigore ha regalato la finale di Euro 2020 all’Italia. In Inghilterra lo esaltano e lo candidano al pallone d’Oro. Jorgino ha portato a casa la Champions League battendo il City di Guardiola, e ha raggiunto la finale di FA Cup, persa con il Leicester. L’ex regista del Napoli, arrivato dal Verona per 5 milioni oggi è uno dei migliori play del mondo.

Il suo procuratore, Joao Santos, intermediario attivo sull’asse di mercato Italia-Brasile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Il manager dell’ex centrocampista del Napoli si è soffermato sul rendimento di Jorginho, e sul calciomercato.

“Jorginho ha vinto la Champions League ed ora è diventato un punto di forza anche nell’Italia. Si è guadagnato tutto sul campo, sudando ogni vittoria, dando sempre il massimo sul terreno di gioco. Più probabile un suo ritorno in Italia o un rinnovo con il Chelsea? Vuole prolungare il contratto con il club inglese, ma, se non potrà farlo, penserà a rientrare in Serie A, magari a Napoli. La Nazionale di Roberto Mancini? Ricorda il Napoli di Maurizio Sarri”, ha concluso Joao Santos, procuratore di jorginho.

