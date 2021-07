RAI SPORT – Napoli, possibile doppio colpo dal Chelsea. Spunta una richiesta Mario Rui

Il Napoli continua a lavorare per portare Emerson Palmieri alla corte di Spalletti. La società di De Laurentiis in queste ore è molto attiva sul calciomercato, sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. Ai microfoni di Radio kiss kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto Ciro Venerato. l’esperto di calciomercato di Rai Sport, ha riportato le ultime sui movimenti di mercato del club azzurro.

“Il Napoli da tempo è su Emerson Palmieri, con l’interesse che è solo aumentato con Spalletti. Per lui il Napoli ha proposto più strade al Chelsea. La prima è quella del prestito, per il quale servirebbe prolungare di un anno attraverso una clausola il contratto dell’italo-brasiliano. Il Chelsea però non è convinto da questa soluzione perché valuta il terzino 20 milioni di euro.

Poi c’è la trattativa per cedere Mario Rui. Il calciatore vuole un aumento di ingaggio per trasferirsi in Turchia ed al momento il Galatasaray prende tempo. Dopo la sua cessione, arriverà una prima offerta al Chelsea che si avvicinerà ai 10 milioni”.

Venerato ha poi aggiunto: “Bakayoko? Il Napoli preferisce altri profili, vale a dire Zakaria, Berge e Thorsby, che però dai rispettivi club saranno ceduti solo a titolo definitivo. Su di lui c’è anche il Milan e potrebbe partire anche in prestito.

Koulibaly non è incedibile come tutti gli altri big. Detto ciò, il Napoli vende ma non svende. Serve l’offerta congrua, che secondo me non può essere inferiore a 60 milioni. Sarà il mercato però a scegliere quali saranno i big che saluteranno”.

