Spalletti ‘mangia’ capitani: un dettaglio con De Laurentiis non è sfuggito in conferenza stampa

Luciano Spalletti è arrivato al Napoli con la fama di ‘mangia’ capitani. Il tecnico di Certaldo ha avuto esperienze ‘burrascose’ con Totti ed Icardi, rispettivamente alla Roma ed all’Inter. Proprio Spalletti ieri ha voluto lanciare una frecciatina a Totti ed alla sua serie tv. In ogni caso le situazioni della Roma con Totti e l’Inter con Icardi erano totalmente diverse da quelle del Napoli con Lorenzo Insigne. Il capitano della Roma era a fine carriera ed era un ingombro per la società giallorossa, nonostante la sua classe. Icardi era un vero e proprio peso per l’Inter e per Marotta che con Spalletti fecero di tutto per mandarlo via da Milano.

Questa volta Spalletti vuole tenere Insigne, tanto che il tecnico ha già chiamato il suo capitano per complimentarsi dell’Europeo giocato. Un passo sicuramente importante, un segnale di vicinanza importante per uno dei calciatori più importanti della rosa azzurra.

Spalletti ed Insigne: quello sguardo con De Laurentiis

Il Mattino sottolinea un aspetto della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Un dettaglio che può sembrare minimo, ma che invece può essere importante. “Durante la conferenza stampa di presentazione si è rivolto con lo sguardo (e anche qualche parola) al presidente De Laurentiis. “Di Insigne ne devo parlare prima con lui”. Il patron era lì che osservava. Seduto in prima fila accanto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il vice presidente Edo De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli”.

Il dettaglio può sembrare poco importante, ma lo diventa perché poteva essere non fatto. Invece Spalletti è come se avesse voluto sottolineare in pubblico la volontà di tenere il calciatore, invitando la società al dialogo. Al momento le parti, però, sono estremamente distanti e secondo il quotidiano partenopeo non ci sono le condizioni per il rinnovo.

Leggi anche: