«Si vince con i giocatori forti», Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione è stato chiaro con De Laurentiis e con la tifoseria napoletana. il tecnico ha accettato la panchina del Napoli pur consapevole che la linea societaria sul mercato passa per le cessioni, alcune potrebbero essere anche eccellenti. Antonio Corbo sull’edizione odierna del quotidiano la Repubblica ha sintetizzato l’arrivo di Spalletti in 5 punti fermi

«Spalletti è allenatore vero. Hanno un senso anche le pause teatrali, i toni e le cose non dette: è attento alle finali e al congiuntivo, come alla linea societaria. Uomo di campagna, se la cava subito quando sale a bordo: non va in coperta con l’equipaggio, ma sceglie la cabina di comando. Dice quello che al presidente piace sentire. Solo una volta deroga: «Si vince con i giocatori forti. Ne avrà?».

Corbo ha poi aggiunto: « Ecco 5 punti cardinali di Spalletti: