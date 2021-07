Luciano Spalletti è stato presentato oggi al konami center di Castel Volturno. Il tecnico del Napoli ha ammesso di aver telefonato ad Emerson Palmieri. Tanti i temi toccati dal tecnico ex Inter e Roma che si è detto orgoglioso di allenare la squadra di Maradona. Spalletti ha parlato della questione Insigne e del mercato del Napoli. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto di mercato di Rai SPort, Ciro Venerato. Il giornalista ha rivelato gli ultimi movimenti del Napoli:

“Spalletti non può dire che ha contattato un tesserato (Emerson Palmieri, ndr) di un’altra squadra, ma la risposta che ha dato, è praticamente un si. Come tutti gli allenatori, le telefonate si fanno. Anche Gattuso lo fece con Osimhen. Spalletti conosce Emerson ed è stimato da lui. Giuntoli parla con gli agente, De Laurentiis con Marina del Chelsea”.

Fabian e Koulibaly – “Il Napoli, per motivi di bilancio, deve dismettere qualche calciatore importante. E’ ovvio che Spalletti, anche lì, ha dato la risposta che doveva dare: li terrebbe ma deve fare i conti con il presidente. Con una uscita, ci deve essere un’entrata: se si perde qualche giocatore, l’importante è avere le idee chiare per rimpiazzarlo. Sono passaggi che Spalletti ha toccato con garbo e delicatezza”.

Insigne –“Sappiamo che l’allenatore gradirebbe la riconferma di Insigne. A Spalletti fa piacere continuare con Insigne ma tra dire e il fare c’è bisogno di trovare un accordo: un punto di incontro tra ciò che sogna il calciatore e ciò che può proporre il Napoli”.

Grillitsch – “Mi risulta che nelle scelte di Spalletti, questo non è il primo nome. Un giocatore che può piacere al Napoli è Zakaria che vuole vivere un’esperienza diversa e il suo agente è Ramadani. Piace Berge oltre a Thorsby. Il Napoli non ha affondato sul centrocampista perchè servono soldi per affondare il colpo. Camara? Dal Napoli mi arrivano smentite”.

Emerson Palmieri? Se non si vende Mario Rui, non si può pensare ad un terzino sinistro. Se il Chelsea continua a chiedere 20 milioni, allora si può cercare di far scattare l’opzione per poi andare in prestito. C’è il gradimento del calciatore”.