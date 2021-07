Adani lascia Sky, lettera polemica: “Non negozio valori e libertà”

Lele Adani lascia Sky e lascia una lettera sui social per raccontare come sono andate le cose. Il suo commento tecnico in coppia con Trevisani era uno dei più apprezzati dell’emittente satellitare. Amante del calcio, conoscitore come pochi di calciatori (anche sconosciuti a tanti ndr), appassionato di calcio sudamericano e fedelissimo di Diego Armando Maradona. Sky con l’addio di Adani perde sicuramente una persona competente e appassionata, che spesso andava anche controcorrente.

Adani lascia Sky: silurato con una telefonata

Adani ha voluto raccontare come sono andati i fatti ed ammette di essere stato avvisato solo con una telefonata:

Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza, mi preme, per questi nove anni, dare un abbraccio sincero a tutti quelli che ho conosciuto, incontrato e con i quali ho collaborato ma soprattutto a coloro che lavorano nel silenzio e nell’ombra, a volte menzionati nei titoli di coda delle trasmissioni e non sempre chiamati col loro nome nei corridoi delle redazioni.

Sui social l’ex calciatore ed ex commentatore di Sky ha aggiunto: