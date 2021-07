“Sarò con te” sulla casacca di allenamento del Napoli è una delle ‘novità’ portate da Luciano Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa ha fatto capire chiaramente di voler riallacciare il feeling con i tifosi, anche in vista della riapertura degli stadi. Il tecnico ha ‘presentato’ anche la casacca del Napoli di allenamento con la scritta “Sarò con te… e tu non devi mollare”. Il famoso coro dei tifosi azzurri ora è impresso sulle casacche di allenamento dei calciatori del Napoli, ovvero quelle che indossano tutti i giorni. Quella scritta vuole essere anche un modo per ricordare ai calciatori azzurri, ma anche agli eventuali nuovi arrivati, l’immenso amore che i supporters partenopei hanno per il Napoli.

Un concetto che Spalletti ha sottolineato più volte in conferenza stampa. Il tecnico ha ribadito l’importanza di stare spalla a spalla con i tifosi, non tagliandoli fuori dalla vita del club.

