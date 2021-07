Spalletti ‘blocca’ Ospina: “Con Meret due grandi portieri”

Luciano Spalletti blocca la cessione di David Ospina. Il portiere della Colombia e del Napoli veniva dato in partenza, per dare massimo spazio ad Alex Meret, giovane portiere che ha sempre dovuto alternarsi con il suo collega più esperto. Secondo quanto riferito da Spalletti in conferenza stampa per il momento sembrano non essere maturi i tempi per una cessione di Ospina: “Un campionato è fatto da tante partite e noi vogliamo essere giocarle tutte al meglio. Per questo c’è bisogno di giocatori forti e di tre portieri, per gestire lo stress di alcune partite e di alcuni momenti della stagione”.

Spalletti punta su Ospina e Meret e dice: “Sono due portieri davvero molto forti. Giocano in Nazionale, sono due calciatori davvero importanti su cui facciamo affidamento”. A questo punto la cessione di Ospina sembra congelata, anche se in questo caso potrebbe essere Meret a partire davanti nelle gerarchie rispetto al colombiano. Deciderà poi Luciano Spalletti che per ora il calciatori li ha potuti vedere solamente in televisione e non li ha mai allenati.

