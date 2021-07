Calciomercato: Spalletti su Emerson Palmieri: “L’ho chiamato? Può essere”

Luciano Spalletti parla di calciomercato ed Emerson Palmieri durante la conferenza stampa di presentazione. Al Konami Center di Castel Volturno, il tecnico del Napoli viene tirato in ballo anche sulle questione di mercato. Spalletti ha detto di aver fatto i complimenti a Insigne e Di Lorenzo per le prestazioni fatte in Nazionale, è così che tra i giornalisti viene chiesto: “Ha chiamato anche Emerson Palmieri?” Non si è fatta attendere la risposta di Spalletti che ha detto: “In questo momento non mi sembra opportuno parlare di questo, ma potrei anche averlo fatto”.

Non è un mistero che Spalletti abbia chiesto Emerson Palmieri al Napoli. Il tecnico toscano ha allenato l’esterno ai tempi della Roma ed ora vorrebbe ritrovarlo in azzurro. Il giocatore avrebbe piacere di ritornare in Italia ma il Napoli deve trovare l’intesa con il Chelsea. Al momento la trattativa resta complicata. Il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo, il Napoli lo vuole in prestito. Nonostante le difficoltà le possibilità che il calciatore del Chelsea vesta la maglia azzurra sono sempre buone, ma bisognerà avere pazienza.

