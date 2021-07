Spalletti punge Totti: “Serie Tv, mi fa piacere di avergli dato questa possibilità”

Luciano Spalletti e la Serie Tv su Francesco Totti. Si parla anche di questo durante la conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico viene chiamato a parlare sulla Serie Tv che parla di tutti e Spalletti spiazza tutti con un battuta, con tanto di frecciatina all’ex capitano della Roma: “Mi fa veramente piacere che grazie a me Totti abbia potuto fare una fiction. Ma sono certo che lui aveva la possibilità di farla anche puntando solo su di lui, aveva tutti i contenuti possibili per farla”.

Parlando della Serie Tv su Totti, Spalletti lancia anche un’altra frecciatina: “Mi diispiace che sia stata criticata e non molto apprezzata. Se me lo avesse detto prima gli avrei sicuramente suggerito un paio di scene, che sarebbero bastate quelle per fare tutta la serie”. Insomma Spalletti con goliardia risponde per la prima volta a quanto mostrato nella serie tv di Totti che di certo non esalta il ruolo di Spalletti quando allenava la Roma. Il rapporto tra l’ex capitano ed il nuovo allenatore del Napoli non è stato mai idilliaco. Il tecnico del Napoli si è presentato con ironia e determinazione alla conferenza stampa al Konami Center. Il nuovo allenatore azzurro non si è sottratto alle domande dei giornalisti, parlando anche di Insigne e di mercato.