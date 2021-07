GAZZETTA – Emerson Palmieri al Napoli: affondo dopo gli Europei

Il Napoli a caccia di un terzino sinistro con Emerson Palmieri in pole position. Luciano Spalletti ieri ha dribblato la domanda sul calciomercato, ma ha lasciato un dubbio: “L’ho contattato? Potrei aver chiamato anche lui” ha detto il tecnico che ha ammesso di aver parlato con Lorenzo Insigne. Non è un mistero che il tecnico del Napoli vorrebbe lavorare ancora con l’esterno della Nazionale Italiana di calcio, lo ha chiesto espressamente ad Aurelio De Laurentiis. Fino ad ora la società partenopea si è limitata a chiedere informazioni al Chelsea ed al manager del giocatore, ma non ha affondato il colpo.

Calciomercato: Emerson Palmieri

Avviare una trattativa durante una competizione importante come gli Europei non è affatto semplice. Ecco perché secondo Gazzetta dello Sport la trattativa per Emerson Palmieri al Napoli entrerà nel vivo a cominciare dalla prossima settimana. “Da lunedì la discussione entra nel vivo” scrive il quotidiano in rosa.