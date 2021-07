Foschi: “Avevo venduto Dybala la Napoli, in cambio di Jorginho e 20 milioni. Ecco perchè l’affare saltò”

Jorginho e 20 milioni in cambio di Dybala, il Napoli aveva fiutato l’affare come Racconta Rino Foschi, ma Zamparini fece saltare tutto.



L’ex direttore Sportivo del Palermo, Rino Foschi, ai microfoni di ‘1 Station Radio’ rivela un retroscena su Jorginho, Dybala e il Napoli. Il regista della nazionale di Roberto Mancini e possibile pallone d’Oro stava per vestire la casacca del Palermo. L’italo-Brasiliano rientrava nell’affare che avrebbe portato Dybala a vestire la maglia del Napoli.

“Prima di andare alla Juventus, Dybala lo avevo venduto al Napoli per Jorginho più 20 milioni di euro, ma Zamparini (allora presidente dei rosanero, ndr) bloccò la cessione perché tutti, tranne il sottoscritto, gli parlavano male dell’italo-brasiliano”.

Forschi ha poi aggiunto: “Lo reputavo già allora il più forte centrocampista in Italia. La nostra Nazionale non aveva un calciatore così in quel ruolo da tempo. Il rigore finale l’ha calciato come se giocasse fra amici“. Ha sottolineato in conclusione Foschi elogiando il centrocampista del Chelsea e dell’Italia di Mancini.

Leggi anche