REPUBBLICA: Emerson-Napoli, spunta una promessa a Spalletti

EMERSON PALMIERI-NAPOLI. Spalletti aspetta Emerson, il giocatore lanciato dal tecnico di Certaldo ai tempi della Roma è, il primo nome per rinforzare la corsia mancina degli azzurri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, Emerson Palmieri al Chelsea, ha avuto poco spazio con Tuchel e vuole tornare in Italia. Ha bisogno di continuità anche in vista del Mondiale in Qatar. Napoli è una piazza gradita: lo ha ribadito proprio a Spalletti.

“Il feeling tra Spalletti ed Emerson Palmieri è alto: è stato proprio il tecnico di Certaldo a lanciarlo alla Roma, quando è ritornato sulla panchina giallorossa. Il binomio potrebbe riproporsi in maglia azzurra e la trattativa decollerà a breve. I fatti: Emerson Palmieri ha deciso di lasciare il Chelsea, Napoli è una piazza gradita: lo ha ribadito proprio a Spalletti. L’ostacolo principale, però, riguarda il Chelsea. Il club inglese vorrebbe monetizzare ricavando 20 milioni di euro dalla sua cessione. Una cifra fuori portata al momento per il Napoli, impegnato nelle cessioni, come da diktat del presidente De Laurentiis. I rapporti con i Blues, però, sono ottimi: la cessione di Jorginho e il prestito di Bakayoko hanno corroborato l’intesa tra le due società nel corso di questi anni. Il Napoli attende alla finestra“.

Il quotidiano aggiunge ulteriori dettagli: “Emerson Palmieri ha l’opzione automatica per il rinnovo per un’altra stagione e quindi con un contratto in scadenza nel 2023. L’ipotesi di un prestito potrebbe decollare. Se il club azzurro dovesse inserire un obbligo di riscatto, i presupposti per l’affare diventerebbero concreti. Segnali di chiusura, però, non ce ne sono ancora. Probabilmente bisognerà aspettare. L’arrivo di Emerson Palmieri preclude di fatto la strada alla conferma di Mario Rui. Il portoghese ha rinnovato il contratto la scorsa estate, ma si sta lavorando alla sua cessione. La Turchia è una possibile destinazione: piace al Galatasaray ma anche al Trabzonspor, società che ha progetti ambiziosi tanto da aver già acquistato l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik. La valutazione si aggira attorno ai 5 milioni di euro. La partenza di Mario Rui (non convocato agli Europei) darebbe la spinta decisiva all’acquisto di un nuovo terzino mancino”.

