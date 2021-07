VIDEO – Alvino: “Sulla vicenda Insigne si sta correndo un rischio enorme. Ci sono due cose pericolose”

ALVINO-INSIGNE-NAPOLI. Il rinnovo di Lorenzo Insigne tiene banco in casa Napoli. Il capitano del Napoli non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e in queste ultime ore si sono succedute una serie di voci, che vanno dal Barcellona all’offerta a ribasso di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tv ha commentato la vicenda Insigne.

” Sulla vicenda Insigne si sta correndo un rischio enorme: 1 quello di fare cattiva informazione.

2 Quello di avvelenare il clima. Sono due cose pericolosissime che vanno contro quelli che vogliono il bene del Napoli e di Insigne. La verità è che il Napoli non ha mai fatto nessuna offerta a ribasso a Lorenzo Insigne. Lo stesso Insigne non ha fatto nessuna richiesta multimilionaria per rinnovare.

Alvino rispondendo alla domanda di un rifosso aggiunge: “Il post dell’agente di Insigne è una responsabilità dall’agente stesso, sono cose che fanno parte della sfera privata. Ufficialmente ad oggi non c’’è stato nessun incontro e nessuna cifra e mai uscita fuori. La cattiva informazione attorno al caso Insigne fa male a chi vuole il bene del club azzurro. Il giocatore e la società si sono dati appuntamento post Europeo per trattare il rinnovo. Io ho una sensazione: quella che il calciatore resti in Campania. Vedremo come andranno le cose“, ha concluso Carlo Alvino.

