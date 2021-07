Rai – Venerato: “Emerson Palmieri, il Chelsea abbasserà il prezzo: c’è tempo. Di Lorenzo allo United? Non credo”

Ciro Venerato interviene sulle ultime trattative di calciomercato del Napoli. Una di quelle più interessanti riguarda sicuramente Emerson Palmieri. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato il giocatore piace “moltissimo al Napoli che si vuole giocare la carta del feeling tra Emerson Palmieri e Spalletti”. Venerato si dice più “sereno sulla trattativa per il difensor da quando ha parlato Spalletti”. Questo non significa che l’affare è fatto, anzi bisogna ancora trovare l’intesa, in questo senso ballano più ipotesi: “Il Napoli vorrebbe che il Chelsea esercitasse la clausola unilaterale per il rinnovo del giocatore, a quel punto lo potrebbe chiedere in prestito, dato che ha un solo anno di contratto. Qualora questo non dovesse succedere allora si dovrà procedere all’acquisto del cartellino”.

Attualmente il Chelsea fa una valutazione del cartellino di Emerson Palmieri di “venti milioni di euro, ma il club inglese spara sempre alto e poi va al ribasso. Si veda il caso di Giroud al Milan, valutato 5 milioni, poi si è scesi a due ed addirittura al Milano sono convinti di poter chiudere a meno”. La stessa cosa potrebbe succedere per Emerson Palmieri al Napoli: “Con il passare del tempo si abbasseranno le pretese”.

Secondo Venerato il Napoli si può “permettere di aspettare anche gli ultimi giorni per comprare qualcuno. Anche perché questo mercato è così. Comincerà a muoversi dopo l’Europeo, ma tutti, anche i grandi club si muoveranno con lentezza. Secondo Carnevali del Sassuolo molti colpi saranno fatti dopo ferragosto”. Intanto su Di Lorenzo “non arrivano conferme dell’interesse del Manchester United, anche se è evidente che il giocatore più piacere” conclude venerato.

