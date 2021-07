VIDEO -I giocatori della nazionale festeggiano la vittoria dell’Europeo e rispondono alle frecciate degli Inglesi : “Ma quale dieta, me piacene e purpett”

ITALIA EURO 2020 CANZONI NEOMELODICHE – I giocatori della nazionale italiana freschi campioni d’Europa, cantano e ballano sul pullman a ritmo delle canzoni neomelodiche. Gli azzurri rispondono così alle frecciate della vigilia da parte degli inglesi.

Alla vigilia di Italia-Inghiterra, i sudditi di sua maestà sui social hanno cominciato a pizzicare gli italiani. Il DailyStar lancia una prima pagina provocatoria: una bella pizza con ananas : “Abbiamo sentito che gli italiani odiano l’ananas sulla loro pizza, loro pensano che sia spregevole…” e poi una serie di motivi per i quali in vista del match contro l’Italia, tutti gli inglesi dovrebbero mangiarla. “Li fa impazzire e solo leggerlo probabilmente li metterà fuori gioco…”.

Il Daily mail apre con una provocazione, sbattuta in faccia ai propri lettori: “Mentre gli sfacciati italiani accusano i nostri eroici Tre Leoni di essere stati aiutati a vincere con un rigore, ci chiediamo: cosa hanno mai fatto i romani per noi?”.

Lineker invece ha pubblicato una foto di un piatto di pasta scrivendo: “Per rispetto dei nostri amici italiani, ho pensato di cucinare penne all’Amatriciana. Comunque domani sarò solo inglese”.

VITTORIA DI EURO 2020 AL RITMO DI MUSICA NEOMELODICA

La nazionale sul pullman dopo la vittoria contro l’Inghilterra si scatena con la musica napoletana: Show degli Azzurri e la canzone neomelodica cantata da tutti i calciatori.

Lorenzo Insigne è diventato punto di riferimento musicale dell’Italia di Mancini. Si era capito già al programma “Notte azzurra”, quando sono stati ufficializzati i convocati del ct per EURO 2020. Quella sera, assieme al rapper Clementino, l’attaccante aveva mostrato una certa dimestichezza con il microfono e i brani. E nello spogliatoio della Nazionale, Insigne è diventato un vero è proprio dj, tanto da insegnare ai suoi compagni la canzone neomelodica “Ma quale dieta“.

Si tratta di un brano napoletano cantato da “Luca il Sole di Notte“, pubblicato nel 2020 e celebre nelle zone campane. Il testo è molto chiaro e ironico. “Ma quale dieta – canta l’artista – Mi piacciono le polpette, mi piace la cotoletta/ Ho mangiato alle quattro, ma ho ancora fame e sono le sette“, sono i primi versi del ritornello che ha spopolando nello spogliatoio degli azzurri campioni d’Europa.

