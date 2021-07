Italia campione d’Europa, Insigne: “Un sogno desiderato fin da bambino”. Chiellini segue la tradizione di Fabio Cannavaro

ITALIA EURO 2020 INSIGNE – Chiesa che chiama la mamma, Mancini che piange, Verratti e Insigne che baciano Immobile e Belotti che parla con la famiglia, queste alcune delle bellissime immagini arrivate da Wembley pochi minuti dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra. Festa in campo, sugli spalti, nelle piazze e negli spogliatoi. Tra i più scatenati l’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, ora assistente di Roberto Mancini in Nazionale, che tra l’euforia generale si è esibito in un “volo” sui tavoli dello spogliatoio di Wembley.

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli ha scritto un messaggio bellissimo messaggio sui social: “È voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi… anni di sacrifici per arrivare fin qui ma ne è valsa la pena… La dedico a mia moglie, ai miei figli e all’intera mia famiglia che non mi ha mai lasciato solo…”

Chiellini segue la tradizione di Cannavaro

“Seguendo la tradizione del grande maestro Fabio Cannavaro”.

Sono le parole di Giorgio Chiellini dopo aver postato una foto con il trofeo di Euro 2020 sul suo letto. Il capitano della Nazionale azzurra è stato fondamentale nella vittoria di Wembley contro l’Inghilterra, e dopo la partita si è dato ai festeggiamenti. Lo scatto è diventato subito virale, con tanti tifosi italiani che hanno commentato e ricondiviso la foto. “Tranquilli, dorme al sicuro. La proteggiamo Noi”. Le parole di Leonardo Bonucci, anche lui sul letto insieme alla coppa e all’inseparabile compagno in difesa.

Tra i tantissimi commenti per il difensore azzurro, è arrivata anche la risposta del diretto interessato ovvero Fabio Cannavaro: “Capitano grazie a voi oggi è più bello essere italiani…. Mi raccomando copri la bambina“, il commento dell’ex difensore del Napoli.

