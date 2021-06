Conferenza stampa De Laurentiis: cresce l’attesa, i temi trattati

Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa. Il presidente del Napoli ha deciso di interrompere il silenzio stampa cominciato a febbraio scorso. Una lunga astinenza lontano dai microfoni che ha privato i tifosi delle parole della società in momenti complicatissimi della stagione. Poco o nulla si è saputo della rottura con Gennaro Gattuso, nonostante si parlasse di rinnovo già pronto e firma imminente. Bocche totalmente cucite sulla prova della squadra in Napoli-Verona. Una partita che è costata la qualificazione alla Champions League agli azzurri. La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis potrà svelare molte questioni, magari facendo chiarezza su alcuni temi delicati, se lo aspettano i tifosi che chiedono risposte. Non è un caso che sulla questione Napoli-Verona non è mai caduto l’interesse dei supporters azzurri, che hanno affisso anche uno striscione per chiedere spiegazioni alla società.

De Laurentiis in conferenza stampa: tutti i temi

Visto il lunghissimo periodo senza proferire parola le tematiche da trattare saranno molteplici, dal passato al futuro. Sicuramente bisognerà capire qualcosa in più sul tema Gattuso, su Napoli-Verona e sulla crisi azzurra. Si parlerà dell’assenza dalla Champions League per due anni consecutivi che pesa come un macigno sulle casse societarie.

E’ qui che la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis in programma oggi alle 15.45 passerà al futuro del club. Luciano Spalletti è stato ingaggiato ma non presentato. La società va verso l’autoproduzione delle maglie da calcio, il ritiro incombe, il calciomercato è cominciato già da tempo. Bisogna capire quali sono i piani societari per il futuro e se il club ha intenzione di crescere e puntare in alto. Quello che si augurano i tifosi è di avere delle risposte chiare e nette, senza giri di parole. La diretta dell’incontro di Aurelio De Laurentiis con i giornalista potrà essere seguita integralmente sul sito Napolipiu in live.