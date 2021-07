Emerson Palmieri si al Napoli, telefonata decisiva di Spalletti

CALCIOMERCATO NAPOLI – EMERSON PALMIERI. Il club azzurro è in pole position per assicurarsi il mancino del Chelsea. Emerson Palmieri, vuole tornare in Serie A. I come scrive il Corriere dello Sport c’è già stato un contatto tra Luciano Spalletti e l’ex Roma, che ha già dato il suo ok.

“In Italia, invece, spera di tornare Emerson Palmieri, stanco dell’esperienza al Chelsea dove nelle ultime stagioni ha giocato poco. A lui aveva pensato l’Inter, ma adesso sull’italo-brasiliano lavora soprattutto il Napoli che però non riesce a trovare la quadra con la Granovskaia. Spalletti ha già telefonato al suo “pupillo” e ha l’ok del ragazzo. Il ds Giuntoli sta trattando con il Chelsea arrivando ad offrire 10 milioni di euro.”

Oggi, intanto, partirà ufficialmente l’era Spalletti. L’appuntamento è stato fissato al Training Center di Castel Volturno. È prevista una giornata di tamponi. Il gruppo sarà allargato a diversi giovani e alcuni giocatori di rientro, come Luperto e Ounas, che saranno valutati da Spalletti a Dimaro-Folgarida.

Bisognerà creare prima la bolla del gruppo squadra e poi da domani cominceranno le visite mediche e i test atletici. Spalletti ufficializzerà tra qualche ora i convocati per il periodo di allenamento in Val di Sole (15-25 luglio). I nazionali – Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian, Mertens, Ospina e Lozano – non ci saranno, quindi il tecnico di Certaldo potrà valutare al meglio il resto dell’organico a disposizione e individuare i rinforzi necessari al suo progetto.

