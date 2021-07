Italia-Inghilterra: tifoso scavalca Altare della Patria, militare gli punta il mitra -VIDEO

TIFOSO ALTARE DELLA PATRIA– Italia-Inghilterra, non mancano i problemi a Roma all’Altare della Patria. Notte di euforia per la vittoria dell’Italia ad Euro2020. Praticamente tutta la penisola si è unità nei festeggiamenti dopo Italia-Inghilterra. Non è mancata qualche intemperanza di troppo. A Roma ad esempio un tifoso dell’Italia ha scavalcato la recinzione dell’Altare della Patria in piazza Venezia a Roma, limite invalicabile che viene protetto costantemente dai militari di stanza nella Capitale. Un supporter italiano troppo su di giri ha deciso bene di superare quel limite. A quel punto è intervenuto un cadetto della Marina Militare a guardia dell’Altare della Patria che ha allontanato il tifoso italiano, come si può vedere nel video.

Alla vista del cadetto con il mitra puntato addosso il tifoso è rimasto terrorizzato e prontamente ha abbandonato il luogo dove c’è il monumento del milite ignoto. Appena uscito dall’area dell’Altare della Patria, il tifoso è stato bloccato e portato in commissariato, dove è stato denunciato.

