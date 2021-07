Supercoppa Maradona – La proposta: “Italia e Argentina si sfidano nel nome di Diego”

Amichevole Italia-Argentina: nel nome di Diego Armando Maradona. La proposta parte direttamente dall’Argentina attraverso il prestigiosissimo quotidiano Olè. L’Argentina ha vinto la Copa America, l’Italia si è laureata Campione d’Europa. I due paesi hanno in comune una cosa: Diego Armando Maradona, oltre ai tantissimi italiani che vigono in Sud America. Dal Maracanà a Wembley si è disegnata una linea immaginaria con l’Argentina che ha vinto dopo 28 anni e l’Italia ritornata alla vittoria in Europa dopo 53 anni. Il tutto è accaduto proprio dopo la morte di Maradona, che non si è potuto godere i due successi.

Supercoppa Maradona

Perché Maradona è nato in Argentina, ma Napoli è stata la sua seconda casa. Amato ed idolatrato dai tifosi sudamericani, il Pibe de Oro ha ricevuto pari affetto da quelli azzurro che lo hanno eletto a dio pagano del calcio. Il filo rosso che collega Italia e Argentina è servito ed è diventato ancora più spesso grazie alle vittorie delle due nazionali. L’amichevole tra Italia e Argentina ha già un nome e potrebbe chiamare Supercoppa Maradona. Una sorta di Supercoppa intercontinentale tra Nazionali che vedrebbe sfidarsi i campioni del Sud America e quelli d’Europa.

L’amichevole Argentina-Italia ha sicuramente un grandissimo fascino, soprattutto se giocata nel nome di Maradona. Tanto che c’è già chi sta pensando ad un possibile stadio per ospitare la sfida: Il Diego Armando Maradona di La Paternal o il Diego Armando Maradona di Napoli.