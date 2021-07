Lo spettacolare tiro a giro di Lorenzo Insigne contro il Belgio, è stato premiato dalla UEFA come secondo miglior gol della stagione 2020. Al primo posto si piazza la sforbiciata di Mehdi Taremi contro il Chelsea.

Insigne ha realizzato il fantastico tiro a giro, con la maglia dell’Italia contro il Belgio, nei quarti di finale di Euro 2020. Dopo aver ricevuto la palla, il capitano del Napoli ha saltato Tielemans con un dribbling secco e ha approfittato dello spazio concessogli dalla difesa del Belgio per battere Courtois con un tiro a giro sul secondo palo.

INSIGNE SUL PODIO DEL GOL PIÙ BELLI DELLA STAGIONE UEFA 2020/21

Con lo splendido tiro a giro realizzato al Belgio, Insigne ha creato una sorta di brand internazionale col quale ora viene riconosciuto. Il riconoscimento della Uefa è un ulteriore riconoscimento alla Grande Bellezza espressa all’Europeo dal capitano del Napoli.

Mehdi Taremi (Chelsea- PORTO 0-1) UEFA Champions League – ritorno quarti di finale, 13/04/2021 Lorenzo Insigne (Belgio – ITALIA 1-2) UEFA EURO 2020 – quarti di finale, 02/07/2021 Kemar Roofe (Standard Liège – RANGERS 0-2) UEFA Europa League – fase a gironi, 22/10/2020

‘GOAL DELLA STAGIONE 2020/21’, LE NOMINATION

Insigne (Belgio – Italia 1-2) – Quarti di finale di Uefa Euro 2020 – 02/07/2021.

Taremi (Chelsea – Porto 0-1) – Ritorno quarti di finale della Champions League – 13/04/2021.

Schick (Scozia – Repubblica Ceca 0-2) – Fase a gironi di Euro 2020 – 14/06/2021.

Roofe (Standard Liege – Rangers 0-2) – Fase a gironi di Europa League – 22/10/2020.

Wirtz (Olanda – Germania 1-2) – Semifinale del Euro Under 21 – 06/06/2021.

Alli (Tottenham – Wolfsberg 4-0) – Ritorno dei sedicesimi di Europa League – 24/02/2021.

Pogba (Francia – Svizzera 3-3) – Ottavi di finale di Uefa Euro 2020 – 28/06/2021.

Zadrazil (Chelsea – Bayern Monaco 4-1) – Semifinale di ritorno della Women’s Champions League – 02/05/2021.

Ferrão (Barcellona – Dobovec 2-0) – Quarti di finale della Uefa Futsal Champions League – 28/04/2021

Paulinho (Braga – Leicester City 3-3) – Fase a gironi della Uefa Europa League – 26/11/2020.

COME SONO STATI SCELTI I FINALISTI

I candidati al Gol della Stagione di UEFA.com

Per la classifica la UEFA ha preso in considerazione solo i gol segnati nelle competizioni UEFA per club e nazionale svolte da ottobre 2020 a luglio 2021. I dieci gol più belli sono stati selezionati dagli osservatori tecnici della UEFA.

Come si sono svolte le votazioni

Il portale di UEFA.com dedicato al premio è stato l’unico canale per partecipare alle votazioni, e ha ricevuto oltre 600.000 voti.

Gli utenti hanno inoltre avuto la possibilità di guardare i gol sul canale YouTube di UEFA.com e su UEFA.tv, e partecipare al dibattito su Twitter e Facebook attraverso l’hashtag #GoalOfTheSeason.