Uefa: gol più bello della stagione, c’è anche il tiro a giro di Insigne

La Uefa chiede di votare il gol più bello della stagione. Attraverso il proprio sito ufficiale la Uefa ha aperto un sondaggio per votare il gol più bello della scorsa stagione. Tra gli altri c’è anche quello di Lorenzo Insigne, il fantastico tiro a giro durante Italia-Belgio. Un gol bellissimo quello del capitano del Napoli che è stato candidato anche a gol più bello di Euro2020, poi vinto da Schick. La Uefa come gol più bello della scorsa stagione punta anche su Insigne, ma la battaglia è serrata, perché ci sono tantissimi gol fantastici, come ad esempio quello di Pogba, sempre realizzato durante gli Europei.

Uefa gol più bello stagione 2020/21: tutti i candidati

Le votazioni sul sito della Uefa sono già aperte e si protrarranno fino a giovedì 29 luglio 2021 alle ore 10. Ecco l’elenco di tutti i candidati:

Medhi Taremi (Chelsea – PORTO 0-1)

Ritorno quarti di finale di UEFA Champions League, 13/04/2021

Patrik Schick (Scozia – REPUBBLICA CECA 0-2 – secondo gol)

Fase a gironi di UEFA EURO 2020, 14/06/2021

Kemar Roofe (Standard Liège – RANGERS 0-2)

Fase a gironi di UEFA Europa League, 22/10/2020

Florian Wirtz (Olanda – GERMANIA 1-2 – primo gol)

Semifinale del Campionato Europeo Under 21 UEFA, 06/06/2021

Dele Alli (TOTTENHAM – Wolfsberg 4-0)

Ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League, 24/02/2021

Lorenzo Insigne (Belgio – ITALIA 1-2)

Quarti di finale di UEFA EURO 2020, 02/07/2021

Paul Pogba (FRANCIA – Svizzera 3-3)

Ottavi di finale di UEFA EURO 2020, 28/06/2021

Sarah Zadrazil (Chelsea – BAYERN 4-1)

Semifinale di ritorno di UEFA Women’s Champions League, 02/05/2021

Ferrão (BARÇA – Dobovec 2-0)

Quarti di finale di UEFA Futsal Champions League, 28/04/2021

Paulinho (BRAGA – Leicester City 3-3)

Fase a gironi di UEFA Europa League, 26/11/2020

