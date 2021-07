Il Napoli di Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo per Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri non ha ancora rinnovato il contratto con la SSCN che scade a giugno del 2022. La data di un incontro con i suoi agenti viene costantemente rimandata. Segnale che i problemi non vengono né risolti, né stemperati e che il muro contro muro prosegue. A questo punto bisogna prendere in considerazione tutte le opzioni possibili, anche quella di un addio di Insigne dal Napoli. Più i giorni passano e più questa possibilità prende corpo, nonostante non ci sia la volontà del calciatore di lasciare la squadra della sua città.

Insigne: il prezzo è stabilito, De Laurentiis può vendere

Corriere dello Sport indica le tre possibile opzioni per il futuro di Lorenzo Insigne col Napoli:

La telenovela del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, titolare di un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, consta di tre finali. Il primo: accordo, prolungamento e tutti vissero felici e contenti. Il secondo: niente accordo e permanenza a parametro zero, fino alla fine della prossima stagione. Il terzo: la cessione. Bene: ma a che prezzo? La valutazione di partenza del club azzurro si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e ciò significa che un eventuale acquirente potrebbe intavolare una trattativa e magari, tra un bonus e l’altro, un piccolo sconto o qualche altra diavoleria negoziale riuscire a ingaggiarlo anche per 25 milioni. Fatto sta che il capitano, in questo momento, è in stand-by. O magari in vetrina: dipende dalla mano che scriverà il finale.

