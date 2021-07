CALCIOMERCATO NAPOLI. Emerson e Insigne sono i due tormentoni di questa calda estate per gli azzurri. Nel corso della Domenica sportiva, sono emerse alcune novità per quanto riguarda le operazioni di mercato del club di Aurelio De Laurentiis.

“Lorenzo Insigne discuterà del suo futuro direttamente con Aurelio De Laurentiis. Il capitano ed il presidente del Napoli. avranno un faccia a faccia quando il numero 10 della Nazionale Italiana avrà terminato le sue ferie e raggiungerà i compagni a Castel di Sangro, in Abruzzo, per la seconda parte del ritiro prestagionale agli ordini di mister Luciano Spalletti, oggi impegnato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, con il gruppo squadra. Al momento, Insigne ed il Napoli restano fermi su posizioni abbastanza distanti: il capitano vorrebbe un aumento di stipendio, mentre la dirigenza punta a diminuirgli l’ingaggio attuale”.

“Per la fascia sinistra, Emerson Palmieri del Chelsea, è il primo nome nella lista di Giuntoli. Il terzino proprio con Insigne ha dimostrato d’avere una bella intesa in Nazionale. A centrocampo, invece, si continua a tenere in caldo la pista che porterebbe allo svizzero Denis Zakaria: i due sarebbero stato “bloccati”, ma servono fondi per finalizzare il doppio acquisto. Il Napoli dovrà prima cedere qualche pedina e poi concretizzerà gli acquisti”.



