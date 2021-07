Calcio, le 5 nuove regole che stravolgeranno le partite

5 nuove regole per il calcio. Lo ha deciso la FIFA. Le nuove regole del calcio saranno tesate al Future of Football Cup, il torneo giovanile in corso di svolgimento cui stanno partecipando Psv Eindhoven, Az Alkmaar, Bruges e Lipsia.

Scrive il Corriere dello Sport: “Questa competizione è salita agli onori della cronaca perché è utilizzata dalla Fifa come banco di prova per cinque nuove regole che potrebbero stravolgere per sempre il mondo del calcio. C’è tanta curiosità per valutare gli effetti e soprattutto per capire quali sono i tempi eventuali perché possano essere estese a tutti i livelli“.

5 NUOVE REGOLE NEL CALCIO

Ecco nel dettaglio le 5 regole che potrebbero cambiare per sempre il mondo del calcio:

Prima regola: i tempi di gioco

Non più due tempi da 45 minuti, bensì da 30, ma con tempo effettivo, come nel basket: un cambiamento volto a combattere le perdite di tempo, in quanto il cronometro dell’arbitro sarà disattivato ad ogni interruzione.

Seconda regola: le sostituzioni

Se nell’ultimo anno e mezzo – a causa degli ravvicinati imposti dall’emergenza Coronavirus – le sostituzioni sono state aumentate da 3 a 5, la Fifa sta testando i cambi illimitati. La modifica sarebbe resa possibile dalla regola precedente: con il cronometro fermo ad ogni interruzione, verrebbe meno la perdita di tempo effettivo di gioco.

Terza regola: le ammonizioni

Per ridurre gli interventi violenti, quelli convenzionalmente definiti “da arancione”, la Fifa sta testando le espulsioni a tempo: un’ammonizione comporterebbe infatti un’uscita dal campo del calciatore reo del fallo di cinque minuti. La sanzione per il cartellino rosso, invece, rimarrebbe così com’è ora.

Quarta regola: i falli laterali

Qui si segue il futsal: per le rimesse laterali non si userebbero più le mani, bensì i piedi.

Quinta regola: la ripresa del gioco

Corner, calci di punizione di seconda e rimesse laterali non avranno più l’obbligo di servire un compagno: chi si incaricherà della battuta potrà autolanciarsi e dare il via ad una nuova, rapida azione.