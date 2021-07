Copa Maradona, Italia-Argentina, ok dalla FIFA. Si giocherà a Napoli. Spunta la data -VIDEO

La copa Maradona è una realtà, la Fifa ha dato l’ok all’amichevole tra Italia e Argentina a Napoli. Secondo quanto riporta il portale TntSports, la Fifa sarebbe già a a lavoro per organizzare la copa Maradona gara amichevole in memoria del Pibe de Oro. L’Italia e L’argentina le due nazioni vincitrici rispettivamente di Euro 2020 e della Coppa America di quest’anno, si sfideranno a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

COPA MARADONA

L’idea di organizzare la copa Maradona tra Italia e Argentina è partita da Baires dopo la vittoria dell’Italia agli Europei contro l’Inghilterra. Un avversario che per Maradona non è mai stato come gli altri. Nel 1986 il match ai Mondiali in Messico ha fatto la storia: il gol di mano (ribattezzato la Mano de Dios) e quello del secolo, con uno slalom incredibile, hanno reso Maradona immortale. “Ci siamo vendicati delle Malvinas”, ha sempre rivendicato con orgoglio Diego.

L’AMICHEVOLE ITALIA ARGENTINA A NAPOLI

Ciro Borriello assessore allo sport del comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli:

“Lo “Stadio Maradona” è della città, c’è massima disponibilità ad ospitare l’incontro tra la Nazionale Campione d’Europa e l’Argentina nel nome del più grande calciatore della storia. Sarà un evento straordinario”

COPA MARADONA: LA DATA

La redazione sportiva di TNTSports riporta un retroscena legato all’amichevole: «La Fifa ha già allertato l’Afa (la Federazione calcio argentina) ela FIGC, (la federazione italiana), che si disputerà la Coppa Maradona tra la Selecion argentina e l’Italia, i vincitori della Copa America e dell’Europeo. Si giocherà a Napoli, a dicembre o a gennaio».

VIDEO OK DELLA FIFA ALLA SFIDA IN ONORE DI MARADONA

Ecco il video di TNTSport, nel quale si annuncia che la Fifa ha già avvertito la federazione argentina e quella italiana che l’amichevole in onore di Maradona si farà.